Anna Frascisco | colei che aiuta le donne nel giorno più bello

(Di giovedì 22 aprile 2021) In questi vent’anni di carriera come wedding e events planner compiuti orgogliosamente ancor prima di spegnere la quarantesima candelina, ho più volte sentito il cuore pago di soddisfazione professionale. Ho letto in più riprese il mio nome affiancato a grandi elogi da plurime fonti autorevoli. Nonostante ciò mi sento ancora così “piccola”.. Foto: Margherita Borsaro Credo che sia questo ciò che per me rappresenta essere “una donna Magnifica”. Non sentirsi mai arrivata ed ambire sempre a migliorarsi e a far quanto di meglio si possa fare. Devo ringraziare molto il mio carattere: fermo e lucido, emotivo al punto giusto. Una buona autostima è stata da sempre l’alleata indispensabile per arrivare fino a qui, serenamente. Mi sono sempre sentita bene con me stessa, compiacendomi dei pregi e soprassedendo ai difetti, che per altro tutti ...