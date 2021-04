Anna Dalton | ricordate dove l’abbiamo già vista? Famoso talent

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’attriceè una delle protagoniste della serie tv Un passo dal cielo 6:giàin un famosissimo, sapete quale?abbiamo già visto(Instagram)Attrice fenomenale e scrittrice di immensoo:torna questa sera in tv per delle nuove puntate dell’amata serie Un passo dal cielo – I guardiani. Nello show c’è un cast davvero d’eccezione. Il protagonista Francesco Neri è interpretato dall’affascinante Daniele Liotti, troviamo poi la bellissima Giusy Buscemi che interpreta Manuela e anche Enrico Ianniello. Come già anticipato, la bellanon è solo un’attrice ma nella vita fa anche la ...