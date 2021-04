Angelina Jolie | cosa c’è sotto il clamoroso rifiuto | le sue parole

(Di giovedì 22 aprile 2021)ha preso un’importante decisione, nonostante sia per lei una grande passione ha rifiutato,c’è dietro la sua sceltaha deciso di dedicarsi solo alla sua carriera… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

si è affermata nel mondo della recitazione nei primi anni 2000 e, nel decennio successivo, si è dedicata a ben quattro progetti da regista. In occasione di un'intervista con ...E a proposito del cast: mamma Littleton è interpretata da, papà da David Oyelowo , David da Reece Yates , Alice dall'esordiente Keira Chansa e Pete da Jordan Nash . Accanto a loro ...Angelina Jolie ha preso un’importante decisione, nonostante sia per lei una grande passione ha rifiutato, cosa c’è dietro la sua scelta Angelina Jolie ha deciso di dedicarsi solo alla sua carriera di ...Angelina Jolie dice che è tornata a recitare perché non può più fare la regista a causa di un cambiamento nella sua famiglia. Ma a cosa si riferisce?