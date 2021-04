Andrea Zelletta e Natalia Paragoni pensano alle nozze ma c’è da risolvere un problema

(Di giovedì 22 aprile 2021) La coppia sta ipotizzando il matrimonio e forse qualcosa in più, finalista del Grande Fratello Vip è un personaggio molto seguito e amato dal pubblico. Chi lo segue… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

valejaguarrr : RT @Alessandra_PD10: stasera a isola party: 'allora Dayane qui c'è Andrea Zelletta con cui hai condiviso 6 mesi nel GFVip. cosa ne pensi?'… - Alessandra_PD10 : stasera a isola party: 'allora Dayane qui c'è Andrea Zelletta con cui hai condiviso 6 mesi nel GFVip. cosa ne pensi… - GiuseppeporroIt : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto sposi? L'ex gieffino vuota il sacco: ecco cosa ha dichiarato… - tottainansia : RT @HoUnNomeCorto: Allora ragazz* per favore io capisco la simpatia ma non facciamo con Raffaele lo stesso errore di Andrea Zelletta che pe… - prelemi210404 : @Chiara200212 Andrea zelletta è stato un vero amico? Con Elisabetta gli andava contro facendolo sentire sbagliato,… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

YouMovies

sul matrimonio con Natalia Paragoni: "Ci vogliono delle basi", dopo la fortunata esperienza al GF Vip che lo ha visto arrivare sino alla finale, ha visto crescere ...Zenga , entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 , poche ore fa si sono trovati in una diretta Instagram con Roberto Ferrari e Cristian Marchi. L'ex tronista di ...Andrea Zelletta sul matrimonio con Natalia Paragoni: “Ci vogliono delle basi” Andrea Zelletta, dopo la fortunata esperienza al GF Vip che lo ha visto ...In una recente diretta Instagram, Andrea Zenga ha commentato il secondo disco dell'amico Andrea Zelletta di prossima uscita ...