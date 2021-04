Andrea Romano: “Raggi vergognati da due mesi non riesco a seppellire mio figlio” (Di giovedì 22 aprile 2021) Andrea Romano urla alla Raggi “Vergogna”, non volevo credere alle sue dichiarazioni e così ho dato un’occhiata più approfondita. La Repubblica oggi sottotitola “A Roma da mesi i cimiteri sono in tilt, l’Ama e il Comune alzano le mani. Nei depositi ci sono circa 2000 bare accatastate. Tra queste anche quella del figlio del portavoce Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021)urla alla“Vergogna”, non volevo credere alle sue dichiarazioni e così ho dato un’occhiata più approfondita. La Repubblica oggi sottotitola “A Roma dai cimiteri sono in tilt, l’Ama e il Comune alzano le mani. Nei depositi ci sono circa 2000 bare accatastate. Tra queste anche quella deldel portavoce

Advertising

repubblica : Roma scandalo cimiteri, il dramma di Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio… - repubblica : ?? Scandalo cimiteri a Roma, Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio' - repubblica : Verona, fece il saluto romano in consiglio comunale. Andrea Bacciga nominato presidente della commissione Sicurezza - mariamacina : Andrea Romano: “Raggi vergogna, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio” - giuseppemaria : RT @eziomauro: Roma scandalo cimiteri, il dramma di Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio'… -