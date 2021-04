Andrea Romano: la storia, la politica e la tragedia del figlio (Di giovedì 22 aprile 2021) Conosciamo da vicino il politico italiano Andrea Romano: a sua biografia, i suoi studi, la sua carriera e la sua vita privata. La politica e la storia hanno sempre fatto parte della sua vita: lui è Andrea Romano, deputato del Partito Democratico ma soprattutto storico ed accademico italiano. Ha origini toscane e vanta un passato anche in Russia: è stato direttore di Democratica, giornale online del Partito Democratico dopo la dismissione de L’Unità; insegna storia contemporanea a Roma Tor Vergata ed ha scritto anche per diverse testate. Proviamo a raccontarvi qualcosa di più sulla sua biografia e sulla sua vita privata, segnata da una immane tragedia. Andrea Romano, biografia Andrea ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 22 aprile 2021) Conosciamo da vicino il politico italiano: a sua biografia, i suoi studi, la sua carriera e la sua vita privata. Lae lahanno sempre fatto parte della sua vita: lui è, deputato del Partito Democratico ma soprattutto storico ed accademico italiano. Ha origini toscane e vanta un passato anche in Russia: è stato direttore di Democratica, giornale online del Partito Democratico dopo la dismissione de L’Unità; insegnacontemporanea a Roma Tor Vergata ed ha scritto anche per diverse testate. Proviamo a raccontarvi qualcosa di più sulla sua biografia e sulla sua vita privata, segnata da una immane, biografia...

