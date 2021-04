Ancora bufera su Grillo. La risposta della Boschi alla madre di Ciro Grillo

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 22 aprile 2021) Parvin Tadjik, moglie di Beppedi, accusato di avere stuprato una giovane italo-svedese nel luglio del 2019 in Sardegna, interviene a difesa del figlio. Ma la cosa non è ben accetta da nessuno, men che meno da Maria Elena, che decide di risponderedonna. Tadjik, infatti, aveva risposto a un postcapogruppo di Italia Viva, Maria Elena, dove la deputata spiegava il suo pensiero su Beppeattraverso un video: “Due minuti per spiegare a Beppeperché dovrebbe semplicemente vergognarsi” a proposito del video shock del politico in difesa del figlio. Parvin Tadjik aveva risposto: “C’è un ...