Ancona | soluzione fisiologica al posto del vaccino Medico indagato

(Di giovedì 22 aprile 2021) Undi base di Falconara Marittima avrebbe somministratoinvece delanti-Covid Pfizer che aveva in dotazione ad almeno una trentina di ignari pazienti che pensavano così di essere stati vaccinati (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).

Lo avrebbe fatto "per accontentare i pazienti". Un medico di base di Falconara Marittima () avrebbe somministratofisiologica invece del vaccino anti - Covid Pfizer che aveva in dotazione ad almeno una trentina di ignari pazienti che pensano di essere vaccinati. Sul caso ...Sconcerto a Falconara Marittima , in provincia dinelle Marche. Un medico di base avrebbe somministratofisiologica invece del vaccino anti - Covid Pfizer , che pure aveva regolarmente in dotazione con dosi fornite dalla Regione. '...