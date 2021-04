Anche Ryanair punta sulle isole della Grecia: offerta potenziata da Bergamo, novità Kos (Di giovedì 22 aprile 2021) Ve ne avevamo già parlato una settimana fa (qui): la Grecia si prepara ad accogliere migliaia e migliaia di turisti grazie a un piano di immunizzazione delle sue isole, già mete gettonatissime Anche in tempi pre-pandemia. Un’iniziativa alla quale stanno prestando moltissima attenzione, ovviamente, Anche le compagnie aeree nella fase di programmazione della stagione estiva. Giovedì 22 aprile Ryanair ha lanciato i suoi nuovi piani di volo dall’aeroporto di Orio al Serio, inserendo in calendario la nuova rotta verso Kos, oltre ad aumentare le frequenze verso una serie di destinazioni storiche come Corfù, Rodi, Santorini e Zante. Voli che saranno operativi da luglio, con 3 voli la settimana per Kos, 6 per Corfù (due in più), 5 per Rodi (+2), 2 per Santorini (+1) e 2 per Zante ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Ve ne avevamo già parlato una settimana fa (qui): lasi prepara ad accogliere migliaia e migliaia di turisti grazie a un piano di immunizzazione delle sue, già mete gettonatissimein tempi pre-pandemia. Un’iniziativa alla quale stanno prestando moltissima attenzione, ovviamente,le compagnie aeree nella fase di programmazionestagione estiva. Giovedì 22 aprileha lanciato i suoi nuovi piani di volo dall’aeroporto di Orio al Serio, inserendo in calendario la nuova rotta verso Kos, oltre ad aumentare le frequenze verso una serie di destinazioni storiche come Corfù, Rodi, Santorini e Zante. Voli che saranno operativi da luglio, con 3 voli la settimana per Kos, 6 per Corfù (due in più), 5 per Rodi (+2), 2 per Santorini (+1) e 2 per Zante ...

Advertising

herethebe : ho aperto anche ryanair - Maubbi : @luca_guerrini @gusbaratta @maxlovati @CarloCalenda Bravo rimettilo. Sai spiegarmi perché in 10 anni Ferrovie che h… - itsden28 : @gioxxgolden sto già facendo le valigie, mi va bene anche il primo volo Ryanair a 9euro non mi interessa la destinazione basta che partiamo - serpanama1 : @CinziaSally Fidati, prima settimana di ottobre, inizia a cercare (io faccio così da un anno per viaggiare fuori,… - Ryanair_IT : L'estate non è poi così lontana! ???? Prenota i tuoi viaggi in tutta tranquillità: se i tuoi piani cambiano, cambia… -