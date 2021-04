Anche il Bayern Monaco nei vertici dell’Eca. Il responsabile dell’ufficio legale dei tedeschi nominato vicepresidente (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua lo stravolgimento dell’Eca dopo il terremoto creato dalla Superlega. Il dottor Michael Gerlinger è stato nominato vicepresidente dell’Eca con effetto immediato. Arriva dunque un’altra nomina, dopo quella del nuovo presidente, che sarà Nasser Al-Khelaifi. Gerlinger è responsabile dell’ufficio legale del Bayern Monaco e ha dichiarato ai canali ufficiali dell’organizzazione: “Abbiamo il compito di ricostruire il consiglio di amministrazione dell’Eca, poiché abbiamo perso alcuni membri di spicco. Insieme alla UEFA, cercheremo di continuare il percorso per riformare le competizioni internazionali dal 2024 . Decisioni fondamentali sono state prese, ma ci dovranno essere molti più incontri in futuro”. Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua lo stravolgimentodopo il terremoto creato dalla Superlega. Il dottor Michael Gerlinger è statocon effetto immediato. Arriva dunque un’altra nomina, dopo quella del nuovo presidente, che sarà Nasser Al-Khelaifi. Gerlinger èdele ha dichiarato ai canali ufficiali dell’organizzazione: “Abbiamo il compito di ricostruire il consiglio di amministrazione, poiché abbiamo perso alcuni membri di spicco. Insieme alla UEFA, cercheremo di continuare il percorso per riformare le competizioni internazionali dal 2024 . Decisioni fondamentali sono state prese, ma ci dovranno essere molti più incontri in futuro”. Foto: Sito ...

