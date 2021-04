Ancelotti sulla Super Lega: “Pensavo fosse uno scherzo. Una competizione senza merito sportivo è inaccettabile” (Di giovedì 22 aprile 2021) Carlo Ancelotti si è espresso anche sulla Super Lega nella conferenza stampa pre-partita. Il tecnico ha ammesso di essere rimasto spiazzato dalla notizia della SuperLega. L’allenatore dell’Everton ha dichiarato: “La prima cosa che ho pensato è che fosse uno scherzo… Per chiunque segua il calcio sono stati giorni strani, è stata una sorpresa. Avevamo sentito parlare di SuperLega nei mesi scorsi ma ero sicuro che non si sarebbe fatta. Che posso dire? Questi 12 club si sono sbagliati. Non hanno preso in considerazione le opinioni di giocatori, allenatori o tifosi. Volevano mettere su una competizione senza merito sportivo, il che è ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Carlosi è espresso anchenella conferenza stampa pre-partita. Il tecnico ha ammesso di essere rimasto spiazzato dalla notizia della. L’allenatore dell’Everton ha dichiarato: “La prima cosa che ho pensato è cheuno… Per chiunque segua il calcio sono stati giorni strani, è stata una sorpresa. Avevamo sentito parlare dinei mesi scorsi ma ero sicuro che non si sarebbe fatta. Che posso dire? Questi 12 club si sono sbagliati. Non hanno preso in considerazione le opinioni di giocatori, allenatori o tifosi. Volevano mettere su una, il che è ...

