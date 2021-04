Ancelotti sulla Super League | «I club che l’hanno fondata hanno sbagliato Ecco perché»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il tecnico dell’Everton Carloha espresso la sua opinione in merito all’ipotesi di nascita di una nuovaCarlo, tecnico dell’Everton ed ex storico allenatore rossonero, ha preso posizione in merito alla spinosa e dibattuta questione. Queste le sue parole riportate dai canali telematici delinglese: «Per tutti gli appassionati di calcio sono stati giorni strani e sorprendenti. Avevamo sentito qualcosa a riguardo dellalega nei mesi scorsi ma non credevo potesse essere possibile la sua realizzazione. Questi 12e nontenuto conto dell’opinione due parti importanti della questione: da una parte i giocatori e ...

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, ha espresso il suo parere sul progetto di costituire una Superlega europea. "La prima cosa che ho pensato è che fosse uno scherzo. Per chiunque segua il calcio s ...