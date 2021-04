Amore Criminale la nuova stagione riparte con la storia di Manuela Bailo (Di giovedì 22 aprile 2021) Veronica Pivetti torna protagonista del programma di Rai 3 Amore Criminale. Parte oggi una nuova stagione in onda su Rai 3 dal 22 aprile 2021. L’attrice vestirà ancora una volta i panni di conduttrice per raccontare storie di amori violenti, storie di donne uccise, storie di sopravvissute. I femminicidi che sono una vera e propria piaga per il nostro paese ma non solo. La nuova stagione proporrà sei puntate che raccontano altrettante storie di donne vittime della violenza maschile. Il linguaggio è sempre quello della docufiction, dove alla voce narrante di veronica Pivetti si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. “Amore Criminale” è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 aprile 2021) Veronica Pivetti torna protagonista del programma di Rai 3. Parte oggi unain onda su Rai 3 dal 22 aprile 2021. L’attrice vestirà ancora una volta i panni di conduttrice per raccontare storie di amori violenti, storie di donne uccise, storie di sopravvissute. I femminicidi che sono una vera e propria piaga per il nostro paese ma non solo. Laproporrà sei puntate che raccontano altrettante storie di donne vittime della violenza maschile. Il linguaggio è sempre quello della docufiction, dove alla voce narrante di veronica Pivetti si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. “” è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma ...

