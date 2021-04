Amici 20- Intervista esclusiva a Susi, la mamma di Giulia Stabile (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco a voi un'Intervista esclusiva, a cura delle Emily di Quello che Tutti Vogliono Sapere, alla mamma di Giulia Stabile; ballerina di Amici 20. Le Emily hanno Intervistato la Signora Susi, la splendida mamma di Giulia.Troverete dei contenuti inediti e divertenti, buona lettura. L'Intervista Ci può raccontare un aneddoto dell'infanzia di Giulia?La prima cosa che mi viene in mente in questo momento è la difficoltà che Giulia ha sempre avuto nel riuscire ad addormentarsi, problema che sussiste anche adesso. Ricordo che per addormentarla dovevamo ballare con lei in braccio, ma non con una musica rilassante, dovevamo ballare proprio, e più alto era il volume ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco a voi un', a cura delle Emily di Quello che Tutti Vogliono Sapere, alladi; ballerina di20. Le Emily hannoto la Signora, la splendidadi.Troverete dei contenuti inediti e divertenti, buona lettura. L'Ci può raccontare un aneddoto dell'infanzia di?La prima cosa che mi viene in mente in questo momento è la difficoltà cheha sempre avuto nel riuscire ad addormentarsi, problema che sussiste anche adesso. Ricordo che per addormentarla dovevamo ballare con lei in braccio, ma non con una musica rilassante, dovevamo ballare proprio, e più alto era il volume ...

