Amici 20: Anticipazioni del sesto serale, tutte le sfide e ballottaggio finale (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche in questa puntata, come nella precedente, sarà eliminato un solo allievo. La busta ha sorteggiato Cuccarini/Arisa che scelgono di sfidare Celentano/Zerbi. 1° MANCHE 1° sfida: Tancredi con Serenata Rap vs Sangiovanni con Cuore e vince Sangio. 2° sfida: Guanto di sfida tra Alessandro e Serena e vince Alessandro. Stefano dice a Serena che deve essere più energica quando canta perchè risulta troppo controllata. La Celentano si lamenta del fatto che fosse una coreografia palesemente al maschile. 3° sfida: Raffaele con un pezzo jazz vs Deddy con Chiamami ancora amore (messaggio sul Covid e canta con la mascherina) e vince Deddy. Stash dice a Raffaele che non lo convince il suo groove. Vincono la prima manche Celentano/Zerbi. Il primo che si salva è Alessandro. Va al ballottaggio finale Raffaele. Cuccarini/Arisa regalano a Zerbi/Celentano dei ... Leggi su sicksadworld (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche in questa puntata, come nella precedente, sarà eliminato un solo allievo. La busta ha sorteggiato Cuccarini/Arisa che scelgono di sfidare Celentano/Zerbi. 1° MANCHE 1° sfida: Tancredi con Serenata Rap vs Sangiovanni con Cuore e vince Sangio. 2° sfida: Guanto di sfida tra Alessandro e Serena e vince Alessandro. Stefano dice a Serena che deve essere più energica quando canta perchè risulta troppo controllata. La Celentano si lamenta del fatto che fosse una coreografia palesemente al maschile. 3° sfida: Raffaele con un pezzo jazz vs Deddy con Chiamami ancora amore (messaggio sul Covid e canta con la mascherina) e vince Deddy. Stash dice a Raffaele che non lo convince il suo groove. Vincono la prima manche Celentano/Zerbi. Il primo che si salva è Alessandro. Va alRaffaele. Cuccarini/Arisa regalano a Zerbi/Celentano dei ...

Advertising

zazoomblog : Amici 20: Anticipazioni del sesto serale tutte le sfide e ballottaggio finale - #Amici #Anticipazioni #sesto… - VicolodelleNews : #amicispoiler Anticipazioni settimo serale di Amici 20: eliminato un ‘pezzo’ importante « Il Vicolo delle News… - serena06741725 : @leemilydi_qctvs No, se esce Samuele non mi immagino la reazione di Giulia, ora sono in una grande indecisione saba… - cestlaviemacher : Non i vari blog che danno le anticipazioni descrivendo dettagliamente quante volte la coppietta si bacia o come ent… - infoitcultura : Amici anticipazioni: chi è l’eliminato di sabato 1 maggio? -