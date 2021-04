Amici 20 | Anticipazioni del sesto serale | tutte le sfide e ballottaggio finale

Leggi su sicksadworld

(Di giovedì 22 aprile 2021) Anche in questa puntata, come nella precedente, sarà eliminato un solo allievo. La busta ha sorteggiato Cuccarini/Arisa che scelgono di sfidare Celentano/Zerbi. 1° MANCHE 1° sfida: Tancredi con Serenata Rap vs Sangiovanni con Cuore e vince Sangio. 2° sfida: Guanto di sfida tra Alessandro e Serena e vince Alessandro. Stefano dice a Serena che deve essere più energica quando canta perchè risulta troppo controllata. La Celentano si lamenta del fatto che fosse una coreografia palesemente al maschile. 3° sfida: Raffaele con un pezzo jazz vs Deddy con Chiamami ancora amore (messaggio sul Covid e canta con la mascherina) e vince Deddy. Stash dice a Raffaele che non lo convince il suo groove. Vincono la prima manche Celentano/Zerbi. Il primo che si salva è Alessandro. Va alRaffaele. Cuccarini/Arisa regalano a Zerbi/Celentano dei ...