Ambulanza ribaltata sulla Colombo | ci sono feriti

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – Un’e un’autorimaste coinvolte in un incidente stradale che si e’ verificato poco fa su via Cristoforo, all’altezza di via dei Georgofili, a Roma. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’stesse procedendo a sirene spiegate quando ha impattato contro l’altro veicolo. Il mezzo di soccorso si e’ cappottatocorsia centrale mentre l’auto e’ finita sul marciapiede della laterale. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un operatore sanitario sia rimasto ferito con vari traumi. Ferito anche il guidatore dell’auto. Sull’, al momento dell’incidente, c’erano una mamma col suo bambino, entrambi illesi. Sul posto e’ intervenuta un’altraper i soccorsi, ed e’ presente la Polizia locale di Roma Capitale del Gruppo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanza ribaltata

... nel territorio di Altamura, pare abbia perso il controllo della sua vettura che si è... Sul posto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco edel 118. Eleonora Francklin ......Autoa Induno Olona 3 di 3 Si segnala traffico per consentire ai mezzi di soccorso l'intervento. Due le persone rimaste ferite sembra in modo non grave e soccorse da un'della ...Incidente fra un'ambulanza e un'auto in via Cristoforo Colombo, altezza via dei Georgofili a Roma. Secondo quanto si apprende, l'ambulanza ...Un gravissimo incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 22 aprile, sui via Cristoforo Colombo, all’altezza di via dei Georgofili (ex Fiera ...