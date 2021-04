Allarme terrorismo in Italia. Gli Usa agli americani: “Lì non c’è solo il pericolo Covid: non andate” (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Allarme è inquietante e non si comprende bene a che titolo e su quali informazioni venga lanciato. “Non viaggiate in Italia a causa del Covid 19 ed esercitate una cautela accresciuta a causa del terrorismo”. E’ quanto si legge nel ‘travel advisory’ con data di ieri pubblicato sul sito dell’ambasciata americana a Roma, che pone a 4 il livello di allerta per il nostro Paese. Non solo pandemia, dunque: c’è un Allarme su possibile attentato in preparazione? Il ministro Di Maio non potrebbe chiedere lumi ai suoi grandi “amici” americani? L’Allarme terrorismo in Italia degli Usa Nell’advisory si legge che “i Centri di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc) hanno emesso un nota sanitaria di livello 4 per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) L’è inquietante e non si comprende bene a che titolo e su quali informazioni venga lanciato. “Non viaggiate ina causa del19 ed esercitate una cautela accresciuta a causa del”. E’ quanto si legge nel ‘travel advisory’ con data di ieri pubblicato sul sito dell’ambasciata americana a Roma, che pone a 4 il livello di allerta per il nostro Paese. Nonpandemia, dunque: c’è unsu possibile attentato in preparazione? Il ministro Di Maio non potrebbe chiedere lumi ai suoi grandi “amici”? L’indegli Usa Nell’advisory si legge che “i Centri di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc) hanno emesso un nota sanitaria di livello 4 per ...

