All Together Now, confermata la quarta edizione con Michelle Hunziker (Di giovedì 22 aprile 2021) All Together Now è il game show condotto da Michelle Hunziker, che viene trasmesso dal 2019 su Canale 5. Il programma vanta già tre edizioni in soli due anni di attività e questo è dovuto al grande successo che ha avuto questa nuova trasmissione che vede al proprio centro la musica e le doti canore dei concorrenti che ne prendono parte. Nel 2019 sono andate in onda ben due edizioni, mentre nell'autunno del 2020 è stata trasmessa l'ultima stagione di All Together Now nella quale ha vinto il cantante Eki. Se nelle prime due la decisione su chi doveva andare avanti e arrivare in finale spettava al muro composto da 100 persone e capitanato da J-Ax; nell'ultima, invece, c'è stato uno stravolgimento alla base del regolamento. Oltre al muro sempre di cento persone famose e appartenenti al mondo dello spettacolo, si è ...

