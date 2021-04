Alitalia. Nel Decreto Covid fondi per pagamento stipendi (Di giovedì 22 aprile 2021) Al momento i rimborsi relativi alle 'perdite' da Covid per il 2020 sono stimati in circa 350 milioni, 195 milioni dei quali già girati per coprire i mancati guadagni fino al 30 giugno scorso. Il ministro dello sviluppo economico, Giorgetti: "Chi lavora deve essere pagato" Leggi su rainews (Di giovedì 22 aprile 2021) Al momento i rimborsi relativi alle 'perdite' daper il 2020 sono stimati in circa 350 milioni, 195 milioni dei quali già girati per coprire i mancati guadagni fino al 30 giugno scorso. Il ministro dello sviluppo economico, Giorgetti: "Chi lavora deve essere pagato"

StefanoFassina : Caro @CarloCalenda #Alitalia è stata al 100% privata nel decennio pre a.s. L’hanno spolpata, in particolare i ladro… - giornaleradiofm : Alitalia: 50 mln salva-stipendi in nuovo decreto Covid: (ANSA) - ROMA, 22 APR - Arrivano 50 milioni salva-stipendi… - GiorgioAntonel1 : RT @ultimenotizie: Arrivano 50 milioni salva-stipendi per #Alitalia. Il governo nel decreto Covid approvato ieri sera dal Consiglio dei Min… - ultimenotizie : Arrivano 50 milioni salva-stipendi per #Alitalia. Il governo nel decreto Covid approvato ieri sera dal Consiglio de… - fisco24_info : Alitalia: 50 milioni salva-stipendi nel nuovo decreto Covid: Approvato ieri in Cdm, anticipa una quota dei ristori… -