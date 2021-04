Alitalia, il Governo anticipa gli stipendi ma la Commissione Ue storce il naso. Giorgetti: “La Costituzione dice che chi lavora va pagato” (Di giovedì 22 aprile 2021) Se non volano gli stracci poco ci manca. Esito probabilmente inevitabile vista l’incompatibilità di fondo delle due idee su Alitalia. Roma, a suo rischio e pericolo, vuole tentare l’ennesimo rilancio della compagnia. Bruxelles vuol far nascere, con soldi italiani, una mini compagnia che finisca immediatamente in bocca ad Air France o Lufthansa. Così dopo mesi di dialogo tra sordi, e con la Commissione Ue inamovibile nelle sue richieste (dimezzamento flotta e personale, cessione slot Linate, divieto uso marchio Alitalia, cessione divisioni manutenzione e servizi di terra) stiamo probabilmente arrivando al dunque. Il problema è che in mezzo allo scontro ci sono gli stipendi di 11mila dipendenti e che Alitalia rischia di “bucare” l’appuntamento con la stagione estiva, quella in cui, Covid permettendo, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Se non volano gli stracci poco ci manca. Esito probabilmente inevitabile vista l’incompatibilità di fondo delle due idee su. Roma, a suo rischio e pericolo, vuole tentare l’ennesimo rilancio della compagnia. Bruxelles vuol far nascere, con soldi italiani, una mini compagnia che finisca immediatamente in bocca ad Air France o Lufthansa. Così dopo mesi di dialogo tra sordi, e con laUe inamovibile nelle sue richieste (dimezzamento flotta e personale, cessione slot Linate, divieto uso marchio, cessione divisioni manutenzione e servizi di terra) stiamo probabilmente arrivando al dunque. Il problema è che in mezzo allo scontro ci sono glidi 11mila dipendenti e cherischia di “bucare” l’appuntamento con la stagione estiva, quella in cui, Covid permettendo, le ...

Advertising

Corriere : Alitalia, il governo anticipa i soldi per far pagare gli stipendi di aprile - davideprandi : RT @lauranaka: Carlo Messina (Intesa SanPaolo) su #Alitalia: Noi abbiamo già fatto la nostra parte in passato'. Una banca 'non fa l'erogat… - Max_Alle : RT @lauranaka: Carlo Messina (Intesa SanPaolo) su #Alitalia: Noi abbiamo già fatto la nostra parte in passato'. Una banca 'non fa l'erogat… - MilanoFinanza : Alitalia, il governo anticipa 50 milioni - Vivodisogniebas : RT @ultimenotizie: Arrivano 50 milioni salva-stipendi per #Alitalia. Il governo nel decreto Covid approvato ieri sera dal Consiglio dei Min… -