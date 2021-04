Alitalia, il Governo anticipa gli stipendi di aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Governo ha anticipato gli stipendi ai dipendenti di Alitalia. L’Ue irritata: “Lo abbiamo saputo dalla stampa”. ROMA – Con una delibera in Consiglio dei ministri il Governo ha deciso di anticipare gli stipendi di aprile ai dipendenti di Alitalia visti i ritardi registrati dall’Unione Europea. Si tratta di un aiuto per consentire ai lavoratori di poter sopravvivere in attesa dell’accordo definitivo con Bruxelles. Le trattative con l’Ue continuano e nei prossimi giorni si cercherà di trovare un’intesa definitiva per rilanciare l’ex compagnia di bandiera. L’obiettivo resta sempre quello di arrivare alla fumata bianca entro luglio per sfruttare l’estate e il turismo grazie anche al passaporto vaccinale. Unione Europea ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilhato gliai dipendenti di. L’Ue irritata: “Lo abbiamo saputo dalla stampa”. ROMA – Con una delibera in Consiglio dei ministri ilha deciso dire glidiai dipendenti divisti i ritardi registrati dall’Unione Europea. Si tratta di un aiuto per consentire ai lavoratori di poter sopravvivere in attesa dell’accordo definitivo con Bruxelles. Le trattative con l’Ue continuano e nei prossimi giorni si cercherà di trovare un’intesa definitiva per rilanciare l’ex compagnia di bandiera. L’obiettivo resta sempre quello di arrivare alla fumata bianca entro luglio per sfruttare l’estate e il turismo grazie anche al passaporto vaccinale. Unione Europea ...

Advertising

news_mondo_h24 : Alitalia, il Governo anticipa gli stipendi di aprile - aldbrunelli : RT @luciodigaetano: Perché il Governo ha prestato ad Alitalia il denaro per pagare gli stipendi? Posso avere anche io un prestito dal Gove… - 1511maxi : RT @luciodigaetano: Perché il Governo ha prestato ad Alitalia il denaro per pagare gli stipendi? Posso avere anche io un prestito dal Gove… - UILT_TRASPAEREO : RT @italiavola: Alitalia: Uiltrasporti, bene decisione Governo per sblocco fondi per pagamento stipendi aprile - fuffa46 : RT @luciodigaetano: Perché il Governo ha prestato ad Alitalia il denaro per pagare gli stipendi? Posso avere anche io un prestito dal Gove… -