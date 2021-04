Alitalia: 50 mln salva - stipendi in nuovo decreto Covid (Di giovedì 22 aprile 2021) Arrivano 50 milioni salva - stipendi per Alitalia. Il governo nel decreto Covid approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri - secondo quanto si apprende - ha inserito un articolo con il quale '... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Arrivano 50 milioniper. Il governo nelapprovato ieri sera dal Consiglio dei Ministri - secondo quanto si apprende - ha inserito un articolo con il quale '...

Aiuti di Stato, UE: Alitalia in costante perdita, diverso il caso Air France "Nello stesso tempo - ricorda - la Commissione ha approvato misure per compensare Alitalia per un totale di 297,15 mln di euro, sulla base dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento ...

Breaking News delle 11.00 | Il calendario delle riaperture In questa edizione: Il calendario delle riaperture, UE: 50 mln dosi Pfizer in più entro giugno, Covid: boom di casi in Germania, Verso lo scostamento di bilancio, Alitalia, pronto il piano B, Champion ...

