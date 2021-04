Alessandro Tersigni ringrazia moglie e figlio | “Grande Fratello? Ho detto basta”

Advertising

m_paradisiaci : RT @VittorioMarta: Stasera ore 20:35 su rai1 ai Soliti Ignoti da Amadeus ci sarà Alessandro Tersigni ???????? @AleTersigniOF #vittorioconti… - VittorioMarta : Stasera ore 20:35 su rai1 ai Soliti Ignoti da Amadeus ci sarà Alessandro Tersigni ???????? @AleTersigniOF… - SerieTvDipend : @AleTersigniOF #ilparadisodellesignore Alessandro Tersigni parla del rinnovo della soap ????????… - Marina_RomaK10 : Recupero #CiaoMaschio per vedere Alessandro Tersigni e...Bel programma, mi piace molto il fatto che ci siano tre os… - Dorian221190 : RT @sparklingsoull: GF7, Alessandro Tersigni -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Tersigni

Gossip e Tv

L'attore, attualmente impegnato col Paradiso delle Signore, è felice accanto all'ex ballerina di Amici Maria Stefania Di ...La soap opera con l'attoreè in onda da lunedì al venerdì dalle ore 15:55 su Rai 1 e in diretta streaming su "RaiPlay". Segui la nostra pagina Facebook! © RIPRODUZIONE VIETATAAttore amatissimo Alessandro Tersigni, Vittorio Conti in Il Paradiso delle Signore: quel retroscena che non tutti sanno sul suo matrimonio ...L'attore, attualmente impegnato col Paradiso delle Signore, è felice accanto all'ex ballerina di Amici Maria Stefania Di Renzo ...