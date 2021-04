Alessandra Amoroso oggi è single: frecciatina all’ex fidanzato (Di giovedì 22 aprile 2021) Gossip La cantante di Amici ha sofferto molto per la fine della sua ultima storia d’amore Pubblicato su 21 Aprile 2021 Ospite di Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi in onda su Mediasetplay, Alessandra Amoroso è tornata a parlare della sua vita privata. L’interprete salentina ha trascorso in completa solitudine il lockdown dello scorso anno e ha riflettuto molto su se stessa e sul suo percorso esistenziale. Poco prima dell’emergenza Coronavirus Sandrina ha chiuso una storia importante, quella con il produttore musicale Stefano Settepani. A un passo dall’altare la coppia è scoppiata. Nel salotto di Zorzi, dove è intervenuta telefonicamente, Alessandra Amoroso ha aggiornato tutti sulla sua vita sentimentale pronunciando parole che ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Gossip La cantante di Amici ha sofferto molto per la fine della sua ultima storia d’amore Pubblicato su 21 Aprile 2021 Ospite di Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi in onda su Mediasetplay,è tornata a parlare della sua vita privata. L’interprete salentina ha trascorso in completa solitudine il lockdown dello scorso anno e ha riflettuto molto su se stessa e sul suo percorso esistenziale. Poco prima dell’emergenza Coronavirus Sandrina ha chiuso una storia importante, quella con il produttore musicale Stefano Settepani. A un passo dall’altare la coppia è scoppiata. Nel salotto di Zorzi, dove è intervenuta telefonicamente,ha aggiornato tutti sulla sua vita sentimentale pronunciando parole che ...

