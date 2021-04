AL S.Andrea di Roma la statua di Tagliaferrri dedicata alla donna (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Questa è una giornata ricca di emozioni. Mi è mancato soprattutto il contatto. Abbiamo sempre continuato a visitare le nostre pazienti, anche l’associazione ha proseguito nelle sue attività, ma non è come tendere una mano per condividere empaticamente le emozioni…“. Così la senologa Adriana Bonifacino, presidente dell’associazione IncontraDonna onlus, nata per supportare le donne che affrontano il tumore del seno, ha commentato ieri il primo evento in presenza dopo la pandemia. Pazienti e Istituzioni si sono ritrovati insieme per inaugurare l’opera “Luminescenza” dello scultore non vedente Felice Tagliaferri, nella nuova struttura della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. La scultura è dedicata a un’amica dell’artista morta di cancro alla mammella, Angela. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Questa è una giornata ricca di emozioni. Mi è mancato soprattutto il contatto. Abbiamo sempre continuato a visitare le nostre pazienti, anche l’associazione ha proseguito nelle sue attività, ma non è come tendere una mano per condividere empaticamente le emozioni…“. Così la senologa Adriana Bonifacino, presidente dell’associazione IncontraDonna onlus, nata per supportare le donne che affrontano il tumore del seno, ha commentato ieri il primo evento in presenza dopo la pandemia. Pazienti e Istituzioni si sono ritrovati insieme per inaugurare l’opera “Luminescenza” dello scultore non vedente Felice Tagliaferri, nella nuova struttura della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. La scultura è dedicata a un’amica dell’artista morta di cancro alla mammella, Angela.

