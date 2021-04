Advertising

GoalItalia : Al-Khelaifi sostituisce #Agnelli ???? E' il nuovo presidente dell'ECA ? - Agenzia_Ansa : Il Comitato esecutivo della European club association (Eca) ha nominato proprio presidente Nasser Al-Khelaifi, (pre… - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: Il presidente del #Psg Al-Khelaifi sostituisce #Agnelli all’ECA: è lui il nuovo presidente - CalcioFinanza : Il presidente del #Psg Al-Khelaifi sostituisce #Agnelli all’ECA: è lui il nuovo presidente - sportli26181512 : #Governance #Notizie Al-Khelaifi sostituisce Agnelli all’ECA: è il nuovo presidente: Dopo le dimissioni presentate… -

Il Comitato esecutivo della European club association (Eca) ha nominato proprio presidente Nasser Al -, presidente e ad del Paris Saint - Germain). Il dirigente del Bayern Monaco Michael Gerlinger è stato nominato primo vicepresidente ed affiancherà gli attuali numeri due Edwin van der Sar (...Congratulations to Nasser Al -, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman pic.twitter.com/fYeU4eANWx ? ECA (@ECAEurope) April 21, 2021Su Gazzetta: "Agnelli, la ritirata. Il presidente: «Però continuo a credere nel progetto, poteva fare il bene del calcio». Ma il crollo in Borsa, la frecciata di Johnson ...ECA Al Khelaifi subentra ad Agnelli come Presidente del comitato. Il Patron della Juve è in una posizione delicata dopo il caos Superlega.