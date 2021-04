Al Bano visita il reparto Covid di Bari | “Siamo in terza guerra mondiale”

Leggi su donnaglamour

(Di giovedì 22 aprile 2021) Alhato ildiinsieme al Governatore della Puglia e ha affermato che“in piena”. Al, il Governatore della Puglia Michele Emiliano e il direttore generale del policlinico di, Giovanni Migliore, hannoto il-19. Il cantante di Cellino San Marco ha deciso di scendere in campo per portare un sorriso a quanti vivono in prima linea quella che definisce la ““. AlildiFin ...