Al Bano visita a sorpresa i pazienti dell’ospedale Covid, la reazione: “Siamo in piena terza guerra mondiale” (Di giovedì 22 aprile 2021) Al Bano Carrisi ha sorpreso i pazienti dell’ospedale Covid nella Fiera del Levante di Bari facendo loro visita. Rispettando le necessarie misure di sicurezza, il cantante ha chiacchierato con alcune persone ricoverate e ha raccontato di voler organizzare il “funerale del Covid” quando questa situazione di emergenza sarà finita. L’impegno di Al Bano a sostegno di medici e pazienti Nella mattinata di martedì, Al Bano Carrisi si è recato presso l’ospedale Covid nella Fiera del Levante di Bari. Insieme a lui c’era il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore. Il cantante ha camminato fra i corridoi che collegano le stanze della struttura e attraverso ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 aprile 2021) AlCarrisi ha sorpreso inella Fiera del Levante di Bari facendo loro. Rispettando le necessarie misure di sicurezza, il cantante ha chiacchierato con alcune persone ricoverate e ha raccontato di voler organizzare il “funerale del” quando questa situazione di emergenza sarà finita. L’impegno di Ala sostegno di medici eNella mattinata di martedì, AlCarrisi si è recato presso l’ospedalenella Fiera del Levante di Bari. Insieme a lui c’era il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore. Il cantante ha camminato fra i corridoi che collegano le stanze della struttura e attraverso ...

