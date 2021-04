Akash Kumar contro Elisa Isoardi | “Le ho regalato 2000 euro di vestiti” Il retroscena dopo l’Isola dei Famosi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 22 aprile 2021)continua a far discutere, nonostante abbia lasciatodeiuna sola settimana. L’influencer, ospite del programma Il Punto Z di Tommaso Zorzi, si è nuovamente sfogatoalcuni degli ex compagni di (breve) avventura. Nello specifico,ha svelatosue Awed.al Punto Z: le rivelazioni suNel corso dell’intervista, si sono toccati molti dei punti che hanno agitato la fugace apparizione in Honduras di. La questione degli occhi azzurri, ma anche i rapporti intrattenuti con gli altri naufraghi ...