Accordo Sony: Spider-Man arriva su Disney+ (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ di poche ore fa la notizia della finalizzazione di un Accordo tra Sony e Disney per la distribuzione dei loro nuovi titoli. Spider- Man & Co torneranno su Disney+ nel 2022 dopo la firma di un contratto pluriennale tra le due aziende. Ciò significa che i prossimi film sull’ Uomo Ragno, Venom e Morbius, dopo la distribuzione in sala, arriveranno sulla piattaforma. Tra le pellicole che la Disney distribuirà sul proprio servizio streaming ci saranno anche i franchise di Jumanji, Hotel Transilvania e Uncharted. L’Accordo stipulato prevede che i titoli della finestra 2022-2026, potranno essere rilasciati su Disney+ dopo la loro permanenza al cinema. L’annuncio è arrivato a brevissima distanza dall’Accordo che Sony ha siglato con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ di poche ore fa la notizia della finalizzazione di untrae Disney per la distribuzione dei loro nuovi titoli.- Man & Co torneranno sunel 2022 dopo la firma di un contratto pluriennale tra le due aziende. Ciò significa che i prossimi film sull’ Uomo Ragno, Venom e Morbius, dopo la distribuzione in sala, arriveranno sulla piattaforma. Tra le pellicole che la Disney distribuirà sul proprio servizio streaming ci saranno anche i franchise di Jumanji, Hotel Transilvania e Uncharted. L’stipulato prevede che i titoli della finestra 2022-2026, potranno essere rilasciati sudopo la loro permanenza al cinema. L’annuncio èto a brevissima distanza dall’cheha siglato con ...

