A Padova la chiesa apre le porte alle vaccinazioni: "La parrocchia vive vicino alle persone" (Di giovedì 22 aprile 2021) Il medico di famiglia non aveva spazi nel suo studio, così ha chiesto la disponibilità degli spazi a don Paolo: "Si parte sabato, dalle 8.30 alle 11. Ai pazienti ho chiesto di indossare la maglietta a maniche corte sotto il soprabito" Leggi su repubblica (Di giovedì 22 aprile 2021) Il medico di famiglia non aveva spazi nel suo studio, così ha chiesto la disponibilità degli spazi a don Paolo: "Si parte sabato, d8.3011. Ai pazienti ho chiesto di indossare la maglietta a maniche corte sotto il soprabito"

Advertising

StraNotizie : A Padova la chiesa apre le porte alle vaccinazioni: 'La parrocchia vive vicino alle persone' - arialuce1 : RT @maxfurini: a #Rosolina presso il cantiere ex Chiesa S Antonio da Padova. Work in progress il #restauro degli altari #fotografia #art #a… - News24Italy : #Ruba 1000 euro dalla cassetta delle offerte alla chiesa di Santa Lucia e un tombino: denunciato - News24Italy : #Accade per la prima volta a Padova: le vaccinazioni anche in chiesa, al via sabato le prime inoculazioni - corriereveneto : #padova Ora le vaccinazioni si fanno in chiesa. Il vescovo: «Così velocizziamo l’iter» -