A maggio torna il Festival Orlando nel segno della collaborazione tra associazioni (Di giovedì 22 aprile 2021) Allenarsi allo spaesamento, per superarlo e trasformarlo in risorsa attraverso la quale cambiare il proprio punto di vista, un nuovo punto di partenza dal quale ritrovare nuovi punti di riferimento. Questa la prerogativa dell'ottava edizione del Festival Orlando, di Immaginare Orlando APS e Laboratorio 80, che si terrà a Bergamo dal 14 al 23 maggio, con il sostegno del Comune di Bergamo e con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo Permanente contro l'Omolesbobitransfobia e Università degli Studi di Bergamo. E di cui Bergamonews è media partner. Un'edizione in modalità mista (prenotazioni obbligatorie agli eventi a partire dal 2 maggio), sia in presenza in diversi luoghi di Bergamo sia online, pensata dagli organizzatori in maniera flessibile, visto il contesto di incertezza legato all'evolversi ...

