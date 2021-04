A che punto sono i vaccini italiani di Reithera e Takis? (Di giovedì 22 aprile 2021) Non sono tra i primi arrivati, non è detto abbiano performance al livello di quelli già in uso e si basano su piattaforme vaccinali diverse dall’mRna, su cui invece l’Unione europea parrebbe volere puntare. Per i vaccini targati Reithera e Takis la strada è tutt’altro che in discesa (foto: Unsplash)Che i vaccini cosiddetti italiani contro il Covid-19 difficilmente rappresenteranno un elemento di svolta nel contrasto alla pandemia, in Italia e nel mondo, non è certo una novità. Quello che si sta delineando negli ultimi giorni, però, è uno scenario in cui gli inghippi continuano ad affastellarsi, non tanto in termini di pipeline di sperimentazione quanto piuttosto per lo scenario nazionale e globale in cui dovranno eventualmente inserirsi. Parliamo in particolare di Grad-Cov-2, il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Nontra i primi arrivati, non è detto abbiano performance al livello di quelli già in uso e si basano su piattaforme vaccinali diverse dall’mRna, su cui invece l’Unione europea parrebbe volere puntare. Per itargatila strada è tutt’altro che in discesa (foto: Unsplash)Che icosiddetticontro il Covid-19 difficilmente rappresenteranno un elemento di svolta nel contrasto alla pandemia, in Italia e nel mondo, non è certo una novità. Quello che si sta delineando negli ultimi giorni, però, è uno scenario in cui gli inghippi continuano ad affastellarsi, non tanto in termini di pipeline di sperimentazione quanto piuttosto per lo scenario nazionale e globale in cui dovranno eventualmente inserirsi. Parliamo in particolare di Grad-Cov-2, il ...

