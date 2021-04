«5 ragazzi per me»: com’è il nuovo dating show di Sky (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo scopo finale è lo stesso di sempre: l’amore, nella sua declinazione televisivamente appetibile. Cinque ragazzi per me, adattamento italiano di un omonimo format inglese, ha in palio un premio impalpabile, la promessa di una relazione duratura, che possa portare figli, famiglia, esaudire i desideri di chi vi partecipa. Quel che cambia, nello show Sky, al debutto su Sky Uno nella prima serata di giovedì 22 aprile, non è, dunque, il fine, ma il mezzo. Il dating show, alla sua prima edizione, non ha uno studio, la mediazione di esperti o opinionisti. Non ha chi indaghi sulle faccende amorose, prendendosi la briga di alzare lo sguardo dal particolare di una singola storia per evidenziare problemi, tratti comuni ad ogni coppia che voglia definirsi tale. Quel che ha, Cinque ragazzi per me, è una protagonista. Poi, cinque pretendenti. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo scopo finale è lo stesso di sempre: l’amore, nella sua declinazione televisivamente appetibile. Cinque ragazzi per me, adattamento italiano di un omonimo format inglese, ha in palio un premio impalpabile, la promessa di una relazione duratura, che possa portare figli, famiglia, esaudire i desideri di chi vi partecipa. Quel che cambia, nello show Sky, al debutto su Sky Uno nella prima serata di giovedì 22 aprile, non è, dunque, il fine, ma il mezzo. Il dating show, alla sua prima edizione, non ha uno studio, la mediazione di esperti o opinionisti. Non ha chi indaghi sulle faccende amorose, prendendosi la briga di alzare lo sguardo dal particolare di una singola storia per evidenziare problemi, tratti comuni ad ogni coppia che voglia definirsi tale. Quel che ha, Cinque ragazzi per me, è una protagonista. Poi, cinque pretendenti.

