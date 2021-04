5 ragazzi per me, al via il nuovo dating show: il cast della prima puntata (Di giovedì 22 aprile 2021) Debutta questa sera, giovedì 22 aprile, il nuovo dating show di Sky e Now intitolato 5 ragazzi per me, la versione italiana di Five guys a week, l’innovativo docu-dating trasmesso su Channel 4 nel 2020 con un grande riscontro di pubblico, in particolare quello più giovane. Il format del programma prevede la convivenza di una ragazza e cinque ragazzi single sotto lo stesso tetto per almeno quattro giorni. Con il trascorrere del tempo la single eliminerà uno dopo l’altro i ragazzi per cui non prova un particolare interesse, fino a quando non resterà con la persona con cui vorrebbe iniziare una relazione più seria. A seguire le anticipazioni della prima puntata in onda oggi di 5 ragazzi per me, con una ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 22 aprile 2021) Debutta questa sera, giovedì 22 aprile, ildi Sky e Now intitolato 5per me, la versione italiana di Five guys a week, l’innovativo docu-trasmesso su Channel 4 nel 2020 con un grande riscontro di pubblico, in particolare quello più giovane. Il format del programma prevede la convivenza di una ragazza e cinquesingle sotto lo stesso tetto per almeno quattro giorni. Con il trascorrere del tempo la single eliminerà uno dopo l’altro iper cui non prova un particolare interesse, fino a quando non resterà con la persona con cui vorrebbe iniziare una relazione più seria. A seguire le anticipazioniin onda oggi di 5per me, con una ...

