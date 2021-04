4 consigli per veganizzare il tuo guardaroba

Leggi su newsitaliane

(Di giovedì 22 aprile 2021) Non mancano ragioni etiche, estetiche e sostenibili per scommettere su abbigliamento e accessori vegani e smettere di acquistare capi la cui manifattura ha utilizzato ingredienti o materiali di origine animale. Ma quando si tratta diil tuo, è anche importante che tu possa farlo in modo rispettoso del pianeta e senza nuocere alla tua salute . Hai sempre più opzioni che combinano tutti questi due aspetti, anche se non tutto dipende dai marchi. Ci sono anche cose che dipendono da te . Pertanto, quando ti attrezzerai, dovresti tenere a mente alcune domande: 1. Cosa fare con l’abbigliamento non vegano? Avendo deciso di smettere di acquistare capi non vegani (lana, seta, pelle, ecc.), Resta da considerare cosa fare con quanto già acquistato . Ti raccomando: Non gettare metà dell’armadio dalla finestra, ma pensa se indosserai quei ...