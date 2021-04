24 aprile “Giornata internazionale del multilateralismo e della diplomazia al servizio della pace”, come insegnarla a scuola. Scarica Unità di apprendimento (Di giovedì 22 aprile 2021) L'Assemblea Generale dell’ONU ha proclamato il 24 aprile “Giornata internazionale del multilateralismo e della diplomazia al servizio della pace”. L'Assemblea Generale dell’ONU ha inoltre espresso la sua “profonda preoccupazione” per gli attacchi perpetrati contro i luoghi santi e ha sottolineato che la libertà di espressione può essere soggetta a “determinate restrizioni”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 aprile 2021) L'Assemblea Generale dell’ONU ha proclamato il 24delal”. L'Assemblea Generale dell’ONU ha inoltre espresso la sua “profonda preoccupazione” per gli attacchi perpetrati contro i luoghi santi e ha sottolineato che la libertà di espressione può essere soggetta a “determinate restrizioni”. L'articolo .

Advertising

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - AC_Fuffi : Ciao a tutti! Il 22 aprile celebreremo la Giornata della natura e, per l'occasione, nel Catalogo Nook troverete un… - RadioItalia : Il 20 Aprile Radio Italia e @Corriere dedicano un’intera giornata a @fiorellamannoia e alla sua musica! ??Non manca… - fundaroantonio : 24 aprile 'Giornata internazionale del multilateralismo e della diplomazia al servizio della pace', come insegnarla… - queen_cities : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 22 aprile, con la Luna nel segno del Leone fino alle 15, poi passerà nella Vergine. Buona lettur… -