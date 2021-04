22 contro la Terra: il nuovo corto Pixar tratto da “Soul” arriva su Disney+ (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 30 aprile 2021 sarà aggiunto al catalogo Disney Plus un nuovo corto Pixar: 22 contro la Terra. Il protagonista del corto sarà 22, l’anima protagonista dell’ultimo film Pixar Soul, anche questo disponibile su Disney Plus dall’inizio dell’anno. Per abbonarti a Disney Plus CLICCA QUI. Soul è un film d’animazione Disney Pixar che racconta la ricerca dello scopo della vita. Il protagonista è un insegnante di musica con il sogno di sfondare come musicista, ma proprio poco prima di realizzarlo, muore. Finisce in una sorta di aldilà con tutte le anime e, determinato a tornare sulla Terra per continuare a inseguire il suo sogno, conosce 22. Questa è un’anima che non è mai stata sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 30 aprile 2021 sarà aggiunto al catalogo Disney Plus un: 22la. Il protagonista delsarà 22, l’anima protagonista dell’ultimo film, anche questo disponibile su Disney Plus dall’inizio dell’anno. Per abbonarti a Disney Plus CLICCA QUI.è un film d’animazione Disneyche racconta la ricerca dello scopo della vita. Il protagonista è un insegnante di musica con il sogno di sfondare come musicista, ma proprio poco prima di realizzarlo, muore. Finisce in una sorta di aldilà con tutte le anime e, determinato a tornare sullaper continuare a inseguire il suo sogno, conosce 22. Questa è un’anima che non è mai stata sulla ...

