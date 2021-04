22 aprile: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia (Di giovedì 22 aprile 2021) Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi, 22 aprile 2021, con i dati della Protezione Civile sull’emergenza e i nuovi casi di Covid-19 nelle regioni. Ieri intanto sono stati registrati 13.844 contagiati, 364 morti, 20.552 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare 22 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi: in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; il Lazio ha 1161 nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono; in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) Ildel ministero della Salute suldi, 222021, con i dati della Protezione Civile sull’emergenza e i nuovi casi di Covid-19 nelle regioni. Ieri intanto sono stati registrati 13.844 contagiati, 364 morti, 20.552 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare 222021: ilsuldiinNel dettaglio la ripartizione regionale dei casi didi: in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; il Lazio ha 1161 nuovi casi di positivi ale morti; il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono; in ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, ultime news. Approvato il decreto Covid, Italia quasi tutta gialla dal 26 aprile - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - SanSeveroNews : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 22 APRILE 2021 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla… - baritoday : Scoperti altri 1895 nuovi casi di Covid in Puglia. Tasso di positività oltre il 15%, calano i ricoverati… -