22 aprile: Giornata Salute Donna, prevenzione come gesto d’amore (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi, 22 aprile, è la Giornata nazionale della Salute della Donna, di cui si celebra la sesta edizione. La Giornata è voluta dal Comitato Atena Donna insieme al Ministero della Salute. Per la Donna è il momento di concentrarsi sulla Salute Generosità, creatività ed energie, per far fronte al carico di lavoro e responsabilità familiari durante la pandemia. È quella che hanno messo in campo molte donne in quest’ultimo anno. Alcune si sono riscoperte più fragili, meno autonome, costrette ad accettare situazioni di violenza psicologica e fisica. Molte hanno proseguito l’impegno in prima linea, negli ospedali o in altre occupazioni essenziali. Ora, per tutte, è il momento di concentrarsi sulla propria Salute. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi, 22, è lanazionale delladella, di cui si celebra la sesta edizione. Laè voluta dal Comitato Atenainsieme al Ministero della. Per laè il momento di concentrarsi sullaGenerosità, creatività ed energie, per far fronte al carico di lavoro e responsabilità familiari durante la pandemia. È quella che hanno messo in campo molte donne in quest’ultimo anno. Alcune si sono riscoperte più fragili, meno autonome, costrette ad accettare situazioni di violenza psicologica e fisica. Molte hanno proseguito l’impegno in prima linea, negli ospedali o in altre occupazioni essenziali. Ora, per tutte, è il momento di concentrarsi sulla propria. ...

Advertising

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - AC_Fuffi : Ciao a tutti! Il 22 aprile celebreremo la Giornata della natura e, per l'occasione, nel Catalogo Nook troverete un… - RadioItalia : Il 20 Aprile Radio Italia e @Corriere dedicano un’intera giornata a @fiorellamannoia e alla sua musica! ??Non manca… - kaimvrgenstern : io non pago il wifi per entrare su tiktok e scoprire che degli uomini si stanno organizzando per rendere il 24 apri… - frodosky9 : #OnePeopleOnePlanet Giornata Mondiale della Terra 22 Aprile 2021 -