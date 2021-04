Zona gialla | teatri e ristoranti | da lunedì le Marche ci provano E dal 1Â° giugno contagi permettendo si apre di più

Zona gialla, teatri e ristoranti: da lunedì le Marche ci provano. E dal 1° giugno (contagi permettendo) si apre di più (Di mercoledì 21 aprile 2021) ANCONA - Ieri per la prima volta le Regioni hanno potuto sfogliare la bozza del decreto legge che scandirà anche la vita dei marchigiani dal 26 aprile al 31 luglio, con apertura calendarizzate ma ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 21 aprile 2021) ANCONA - Ieri per la prima volta le Regioni hanno potuto sfogliare la bozza del decreto legge che scandirà anche la vita dei marchigiani dal 26 aprile al 31 luglio, con apertura calendarizzate ma ...

