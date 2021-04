Zona gialla per la metà delle Regioni da lunedì, Gelmini: “Saranno più di 11” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cambio colore Regioni 23 aprile, cosa cambierà dal prossimo lunedì? Quali Regioni torneranno in Zona gialla? Dopo il consueto monitoraggio dei dati dell’Iss che avverrà il prossimo venerdì 23 aprile, molte Regioni potrebbero passare in Zona gialla. Tanti sperano di tornare nella fascia con minori restrizioni, poter ricominciare a muoversi liberamente e aprire le attività chiuse ormai da troppo tempo. Grazie al nuovo decreto Covid nella mappa dell’Italia ricomparirà il colore giallo. Tuttavia alcune Regioni resteranno ancora in Zona rossa, così come altre in Zona arancione. Vediamo quali Regioni potrebbero cambiare colore dalla prossima settimana. Cambio colore Regioni ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cambio colore23 aprile, cosa cambierà dal prossimo? Qualitorneranno in? Dopo il consueto monitoraggio dei dati dell’Iss che avverrà il prossimo venerdì 23 aprile, moltepotrebbero passare in. Tanti sperano di tornare nella fascia con minori restrizioni, poter ricominciare a muoversi liberamente e aprire le attività chiuse ormai da troppo tempo. Grazie al nuovo decreto Covid nella mappa dell’Italia ricomparirà il colore giallo. Tuttavia alcuneresteranno ancora inrossa, così come altre inarancione. Vediamo qualipotrebbero cambiare colore dalla prossima settimana. Cambio colore...

