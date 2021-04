Zingaretti visita uffici prenotazioni vaccino | ad oggi 1 2 mln richieste

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Per la campagna vaccinale nel Lazio sono state gestite finora circa 1 milione e 200mila. Il dato e’ emerso in occasione delladel presidente della Regione Lazio, Nicola, accompagnato dal presidente di LazioCrea, Luigi Pomponio, alla sede di via del Serafico dove vengono gestite le. La struttura conta un organico di 70/80 persone, tra interni e service esterni che gestiscono 3 canali di prenotazione collegati alla rete degli hub e dei centri di vaccinazione del Lazio: web, app e call-center. Il servizio e’ in funzione H24 ed e’ stato scelto di attivare leper fascia di eta’ dalle ore 24 del giorno di partenza delleper evitare eccessivi flussi ed eventuali disservizi legati al sovraccarico dei canali. La ...