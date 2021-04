Zingaretti | 50mila residenti fuori Regione hanno scelto medici Lazio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti 50mila

RomaDailyNews

... come si legge in un articolo del quotidiano Il Messaggero , che in meno di un mese giàpersone in Italia hanno chiesto domicilio e un medico di base nella regione guidata da Nicola...... cioèlire in più del mio stipendio. Dovetti chiedere all'azienda del gas di poter pagare in ... Ma ora nel Pd è arrivato Letta, non le basta per tirarsi su? "ha avuto coraggio a dire ...“La notizia dei 50 mila frontalieri del vaccino è un riconoscimento per la qualità del nostro lavoro, mentre in altre parti d’Italia hanno faticato anche ad aprire le prenotazioni”. Sono le parole del ...Nel Lazio esiste il ‘turismo vaccinale’, cioè persone che cambiano medico di famiglia per vaccinarsi a Roma. Così il presidente Nicola Zingaretti a Radio 24: “Circa 50mila persone hanno preso il domic ...