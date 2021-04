Xbox Live Gold, addio all'abbonamento per i giochi free to play (Di mercoledì 21 aprile 2021) Microsoft ha rimosso il requisito di possedere un abbonamento Xbox Live Gold per giocare ai giochi multiplayer free-to-play. Il produttore del software ha testato questa rimozione nelle ultime settimane e ora ogni proprietario di Xbox One e Xbox Series S/X sarà in grado di giocare a giochi multiplayer gratuiti senza Xbox Live Gold. Microsoft sta anche sbloccando la chat di gruppo Xbox e la funzione Looking For Group (LFG) come parte di questo lancio. La rimozione da parte di Microsoft del requisito Xbox Live Gold è arrivata dopo che la società è stata costretta a ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Microsoft ha rimosso il requisito di possedere unper giocare aimultier-to-. Il produttore del software ha testato questa rimozione nelle ultime settimane e ora ogni proprietario diOne eSeries S/X sarà in grado di giocare amultier gratuiti senza. Microsoft sta anche sbloccando la chat di gruppoe la funzione Looking For Group (LFG) come parte di questo lancio. La rimozione da parte di Microsoft del requisitoè arrivata dopo che la società è stata costretta a ...

