Xbox e Nintendo una possibile collaborazione suggerita da un nuovo indizio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Un fermo immagine dell'evento Game Stack Live di Microsoft ha portato i fan a parlare di una nuova teoria che prevede unatra. Questa non è la prima volta chesuggerisce un crossover cone l'annuncio potrebbe finalmente essere in arrivo. In precedenza, il boss diPhil Spencer è stato sorpreso a suggerire un sacco di progetti imminenti, ma non c'è stata alcuna conferma su nessuna delle presunte teorie dei fan. Secondo i giocatori sarebbero imminenti partnership con Hideo Kojima e, in quanto sono state avvistate una mascotte di Kojima Productions e unSwitch sullo scaffale di Spencer. Leggi altro...

Half - Life: Alyx (Valve), Animal Crossing: New Horizons (EPD/), Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios /Game Studios / iam8bit), Fuser (Harmonix Music Systems / NCsoft). Square Enix ha ufficialmente confermato che durante la prossima edizione dell'E3 2021, prevista per giugno, verranno fatti dei nuovi annunci.