WTA Istanbul 2021 | risultati 21 aprile | avanza Katerina Siniakova | fuori Daria Kasatkina

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il torneo TEB BNP Paribas Tennis Championship, di categoria WTA 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Turchia, vede oggi disputarsi altri cinque incontri, l’ultimo del primo turno ed i primi quattro degli ottavi. Domani, con altre quattro partite, si completerà il quadro degli ottavi di finale. Non ci sono più azzurre in questo torneo. Nell’ultimo match del primo turno l’estone Kaia Kanepi supera la kazaka Zarina Diyas con un duplice 6-4 e domani se la vedrà con Veronika Kudermetova per un posto nei quarti. Partiti anche gli ottavi e nella parte alta del tabellone la cecaSiniaková necessita di tre set per battere la transalpina Kristina Mladenovic, sconfitta per 6-4 3-6 6-4, mentre nella parte bassa la romena Sorana Cirstea ha la meglio sulla russa Anastasia Potapova per ...