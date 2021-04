Wta Istanbul 2021 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 22 aprile

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildella sesta giornata del torneo Wta di: ecco glie l’didi22. Adle danze sul campo centrale saranno la belga Mertens e la svizzera Golubic, seguite dalla sfida tra la russa Kudermetova e la padrona di casa Kanepi. Di seguito ilcompleto di giornata conitaliani. IL TABELLONE DEL TORNEO ILDI GIOVEDI’ 22CENTRE COURT A partire dalle ore 12.00 (1) Mertens vs GolubicA seguire (1) Kudermetova vs KanepiNon prima delle 16.00 Zvonareva vs FerroA seguire Bogdan vs (5) Krejcikova COURT 1 A partire dalle 12.00 Marozava/Mitu vs Kania-Chodun/WachaczykA seguire (4) ...