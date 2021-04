Women a Broni: obiettivo salvezza (Di mercoledì 21 aprile 2021) TagsDinamo femminileAlle 18 la palla a due di Gara 2 dei playout: alle sassaresi il match point salvezza Le Dinamo Women sono pronte a giocarsi il match point nella serie dei playout della Techfind ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) TagsDinamo femminileAlle 18 la palla a due di Gara 2 dei playout: alle sassaresi il match pointLe Dinamosono pronte a giocarsi il match point nella serie dei playout della Techfind ...

Advertising

dinamo_sassari : Le Women si preparano a Gara 2 dei playout a Broni mentre per Spissu e compagni mercoledì il recupero con Trento e… - sehmagazine : ?? #Basket: le ragazze della #Dinamo Women conquistano la prima gara dei playout salvezza vincendo per 74-60 contro… - dinamo_sassari : #DSWBRO Le Dinamo Women conquistano meritatamente la gara1 vincendo per 74-60 contro Broni - dinamo_sassari : #DSWBRO Una sola squadra in campo nella terza frazione, le Women volano sulle ali dell'entusiasmo e si portano fino… - dinamo_sassari : #DSWBRO Inerzia biancoblu, Orazzo prova a spezzarla con una tripla ma arriva un nuovo 5-0 per le Women, sul 53-41 è timeout per Broni -

Ultime Notizie dalla rete : Women Broni Women a Broni: obiettivo salvezza ... palla a due alle 18, disputeranno Gara 2: in vantaggio 1 - 0 nella serie le Women hanno nelle loro ... Ora andremo a gara 2 e sappiamo sarà tostissima perché come ho detto Broni delle 4 squadre ai ...

Dinamo e Dinamo Women: settimana di fuoco TagsDinamo femminilecampionato LBALe Women si preparano a Gara 2 dei playout a Broni mentre per Spissu e compagni mercoledì il recupero con Trento e domenica sfida con Reggio Emilia al PalaSerradimigni È stato un weekend di sorrisi per ...

Dinamo Women, buona la prima dei play out: 74-60 al Broni La Nuova Sardegna Straordinarie le Women Dinamo: battuto il Broni nella prima gara salvezza Conclusa la regular season per le Dinamo Women è tempo di playout, in palio la salvezza. Si comincia oggi al PalaSerradimigni con la gara1 contro Broni, nei precedenti tra le due squadre le lom ...

A1 Femminile - Grinta Dinamo Women, 1-0 su Broni Conclusa la regular season per le Dinamo Women è tempo di playout, in palio la salvezza. Si comincia oggi al PalaSerradimigni con la gara1 contro Broni, nei precedenti tra le due squadre ...

... palla a due alle 18, disputeranno Gara 2: in vantaggio 1 - 0 nella serie lehanno nelle loro ... Ora andremo a gara 2 e sappiamo sarà tostissima perché come ho dettodelle 4 squadre ai ...TagsDinamo femminilecampionato LBALesi preparano a Gara 2 dei playout amentre per Spissu e compagni mercoledì il recupero con Trento e domenica sfida con Reggio Emilia al PalaSerradimigni È stato un weekend di sorrisi per ...Conclusa la regular season per le Dinamo Women è tempo di playout, in palio la salvezza. Si comincia oggi al PalaSerradimigni con la gara1 contro Broni, nei precedenti tra le due squadre le lom ...Conclusa la regular season per le Dinamo Women è tempo di playout, in palio la salvezza. Si comincia oggi al PalaSerradimigni con la gara1 contro Broni, nei precedenti tra le due squadre ...